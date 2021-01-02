Ankara'da esrarengiz ölümler! Apartman garajında 3 kişinin cesedi bulundu

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Alınan bilgiye göre, Yunus Emre Mahallesi Orhangazi Caddesi'ndeki 3 katlı bir apartmanda zehirlenme vakası ihbarı alan polis ekipleri, olay yerine gitti.

24-25 YAŞLARINDA 3 GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Pursaklar ilçesinde Orhan Gazi Caddesi üzerindeki binanın garajında park halinde bulunan otomobilin içinde sabah saatlerinde 3 kişi hareketsiz bulundu. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede 3 kişinin öldüğü belirlendi. Ölenlerin Halil İbrahim Altıntaş (25), Burak Karakoç (24) ve Hüseyin Şahinoğlu (25) olduğu belirlendi.

AİLELERİ FENALAŞTI

Polis, olay yerinde inceleme yaptı. Bu sırada acı haberi alarak gelen ölen 3 kişinin yakınları gözyaşlarına boğuldu. Olayla ilgili inceleme sürdürülüyor.