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AA-DHA
Haber Giriş: 02.01.2021 - 09:14 | Son Güncelleme:

Ankara'da esrarengiz ölümler! Apartman garajında 3 kişinin cesedi bulundu

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Son dakika haberine göre Ankara'nın Pursaklar ilçesinde bir apartman garajında 3 kişi henüz bilinmeyen bir nedenle ölü olarak bulundu. Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede, 20-25 yaşlarındaki 3 gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Ölenlerin Halil İbrahim Altıntaş (25), Burak Karakoç (24) ve Hüseyin Şahinoğlu (25) olduğu belirlendi.

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  • Ankarada esrarengiz ölümler Apartman garajında 3 kişinin cesedi bulundu
  • Ankarada esrarengiz ölümler Apartman garajında 3 kişinin cesedi bulundu
  • Ankarada esrarengiz ölümler Apartman garajında 3 kişinin cesedi bulundu
  • Ankarada esrarengiz ölümler Apartman garajında 3 kişinin cesedi bulundu
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Alınan bilgiye göre, Yunus Emre Mahallesi Orhangazi Caddesi'ndeki 3 katlı bir apartmanda zehirlenme vakası ihbarı alan polis ekipleri, olay yerine gitti.

24-25 YAŞLARINDA 3 GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Pursaklar ilçesinde Orhan Gazi Caddesi üzerindeki binanın garajında park halinde bulunan otomobilin içinde sabah saatlerinde 3 kişi hareketsiz bulundu. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede 3 kişinin öldüğü belirlendi. Ölenlerin Halil İbrahim Altıntaş (25), Burak Karakoç (24) ve Hüseyin Şahinoğlu (25) olduğu belirlendi.

Ankarada esrarengiz ölümler Apartman garajında 3 kişinin cesedi bulundu

AİLELERİ FENALAŞTI

Polis, olay yerinde inceleme yaptı. Bu sırada acı haberi alarak gelen ölen 3 kişinin yakınları gözyaşlarına boğuldu. Olayla ilgili inceleme sürdürülüyor.

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