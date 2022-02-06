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Ankara'da eski sevgili dehşeti

#Ankara#Polis#Hastane

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde, Cenk K. eski sevgilisiyle görüşen Haydar Ali T.'yi tabancayla ateş ederek yaraladı.

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Olay, dün akşam saatlerinde Beşikkaya Mahallesi 1907'inci Sokak'ta meydana geldi. Cenk K., eski sevgilisinin görüştüğü Haydar Ali T. ile sokakta bir araya geldi. İkili bir süre tartıştıktan sonra kavga etmeye başladı. Cenk K., yanındaki tabancayı çıkararak Haydar Ali T.'nin sırtına ateş etti. Haydar Ali T. kanlar içinde yere yığılırken, Cenk K. ise olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyarak olay yerine gelen mahalle sakinleri, yaralıyı taksiyle Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralı tedavi altına alınırken, polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu.

Ankarada eski sevgili dehşeti

Haydar Ali T.'yi tabancayla ateş açarak yaralayan Cenk K.'nın yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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#Ankara#Polis#Hastane

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