MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAnkara'da eski Etlik Köprüsü'nün altında cansız beden bulundu
GeriGündem Ankara'da eski Etlik Köprüsü'nün altında cansız beden bulundu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
AA
Haber Giriş: 20.02.2021 - 21:36 | Son Güncelleme:

Ankara'da eski Etlik Köprüsü'nün altında cansız beden bulundu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ankara'da eski Etlik Köprüsü'nün altında cansız beden bulundu
Abone Olgoogle-news

Ankara'da Çubuk Çayı'nın geçtiği eski Etlik Köprüsü'nün altında bir kişi ölü bulundu.

Keçiören İlçesi Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede Çubuk Çayı'nın geçtiği Etlik Köprüsü'nün altında cansız şekilde yatan bir kişinin olduğuna ilişkin ihbar aldı.

Harekete geçen ekipler, köprünün altında hareketsiz yatan 41 yaşındaki Mustafa K. ile karşılaştı.

Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin kontrolü sonucu Mustafa K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Çevrede güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi