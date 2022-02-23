Ankara'da eşinin öldürdüğü Gülsüm'ün cenazesi Gülnar'a götürüldü

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Olay, 21 Şubat akşam saatlerinde Ankara'nın Sincan ilçesindeki Şehit Gökhan Uysal Ortaokulu'nda meydana geldi. Mehmet Kuyar, iddiaya göre ayrılma aşamasında olduğu eşi Gülsüm Kuyar'ın temizlik personeli olarak çalıştığı okulun duvarından atlayarak içeriye girdi. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Mehmet Kuyar, sınıfta temizlik yapan Gülsüm Kuyar ile tartışmaya başladı. Eşini defalarca bıçaklayan Mehmet Kuyar, olayın ardından kaçtı. Vücuduna 11 bıçak darbesi alan Gülsüm Kuyar, ambulans ile kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 2 çocuk annesi Kuyar'ın cenazesi, dün akşam Mersin'in Mut ilçesine getirildi.

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Mut Devlet Hastanesi'ne gelen yakınları Kuyar'ın cenazesini teslim aldı.Gülsüm Kuyar'ın cenazesi toprağa verilmek üzere Gülnar ilçesinin Konur Mahallesi'ne götürüldü. Cenazeye getiren Kuyar'ın kuzeni Halil Acar, "Çok üzgünüz, acımız büyük, tarifi yok. Hep televizyonlardan izler, duyardık. Başımıza geleceğini hiç bilmezdik. Acının tarifi yok. Ateş düştüğü yeri yakıyor" dedi.