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Ankara'da eşinin öldürdüğü Gülsüm'ün cenazesi Gülnar'a götürüldü

#Cinayet#Gülsüm Kuyar#Mehmet Kuyar
Ankarada eşinin öldürdüğü Gülsümün cenazesi Gülnara götürüldü

Ankara'da çalıştığı okulda uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi Mehmet Kuyar (33) tarafından bıçaklanarak öldürülen 2 çocuk annesi Gülsüm Kuyar'ın (29) cenazesi defin işlemleri için yakınları tarafından Mut Devlet Hastanesi morgundan alındı. Gülsüm Kuyar'ın cenazesi toprağa verilmek üzere Gülnar ilçesinin Konur Mahallesi'ne götürüldü.

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Olay, 21 Şubat akşam saatlerinde Ankara'nın Sincan ilçesindeki Şehit Gökhan Uysal Ortaokulu'nda meydana geldi. Mehmet Kuyar, iddiaya göre ayrılma aşamasında olduğu eşi Gülsüm Kuyar'ın temizlik personeli olarak çalıştığı okulun duvarından atlayarak içeriye girdi. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Mehmet Kuyar, sınıfta temizlik yapan Gülsüm Kuyar ile tartışmaya başladı. Eşini defalarca bıçaklayan Mehmet Kuyar, olayın ardından kaçtı.  Vücuduna 11 bıçak darbesi alan Gülsüm Kuyar, ambulans ile kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 2 çocuk annesi Kuyar'ın cenazesi, dün akşam Mersin'in Mut ilçesine getirildi.

Ankarada eşinin öldürdüğü Gülsümün cenazesi Gülnara götürüldü


'ACIMIZ BÜYÜK'

Mut Devlet Hastanesi'ne gelen yakınları Kuyar'ın cenazesini teslim aldı.Gülsüm Kuyar'ın cenazesi toprağa verilmek üzere Gülnar ilçesinin Konur Mahallesi'ne götürüldü. Cenazeye getiren Kuyar'ın kuzeni Halil Acar, "Çok üzgünüz, acımız büyük, tarifi yok. Hep televizyonlardan izler, duyardık. Başımıza geleceğini hiç bilmezdik. Acının tarifi yok. Ateş düştüğü yeri yakıyor" dedi.

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Ankarada eşinin öldürdüğü Gülsümün cenazesi Gülnara götürüldü

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#Cinayet#Gülsüm Kuyar#Mehmet Kuyar

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