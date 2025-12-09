Ankara'da eşi uyurken yastıkla boğmaya çalıştı... Uzaklaştırma kararı verildi

Haberin Devamı

Ankara Batı 8'inci Aile Mahkemesi'ne başvuran B.T. adlı koca, şiddetli geçimsizlik yaşadığı eşi R.T.'nin 10 Kasım'da uyurken yüzünü yastıkla kapatıp elleriyle boğmaya çalıştığını iddia etti. B.T., olayın ardından hastaneye başvurduğunu, boyun bölgesinde lezyonlar tespit edildiğini ileri sürerken, buna ilişkin raporu da başvurusunda ekledi. B.T., koruma ve tedbir talebinde bulundu.

TEDBİR İHLALİNDE HAPİS CEZASI

Ankara Batı 8’inci Aile Mahkemesi, '6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun' kapsamında, tedbir başvurusunu değerlendirdi. Mahkeme, söz konusu kanunda, koruyucu tedbir kararı verilebilmesi için şiddetin uygulandığına ilişkin delil aranmayacağı, önleyici tedbir kararının gecikmeksizin verilmesinin hükme bağlandığına dikkat çekti. Mahkeme, dosya kapsamında tedbir kararı verilmesine kanaat getirildiği, R.T.’nin 6 ay boyunca B.T.’ye yönelik şiddet tehdidi, hakaret veya küçük düşürücü söz ve davranışlarda bulunmamasına, ayrıca B.T.’nin konutuna, iş yerine, bulunduğu yerlere yaklaşmamasına hükmetti. Kararda, tedbirin ihlali halinde R.T.’nin 3 günden 10 güne kadar, tekrarında ise 15 günden 30 güne kadar zorlama hapsiyle karşılaşabileceğine yer verildi.

PSİKOLOJİK VE EKONOMİK ŞİDDET

B.T.’nin avukatı Eliz Atlı, müvekkilinin uzun süredir psikolojik ve ekonomik şiddete maruz kaldığını, son yaşanan olayda ise hayata kast niteliğinde eylemin gerçekleştiğini söyleyerek, "Yapılan incelemeler ve müvekkilden temin ettiğimiz evrak sonucunda, gerek karşı tarafın müvekkile uyguladığı psikolojik ve ekonomik şiddet, gerekse hayata kasta varacak şekilde anlaşmazlıkların büyümesi, evlilik birliğini her iki taraf açısından, özellikle de müvekkil açısından çekilmez hale getirmiştir. Bu evrakların temini ve gerekli çalışmaların yapılmasının ardından Ankara Batı Nöbetçi Aile Mahkemesi’ne başvurduk. Boşanma talebimizin yanında, elimizde bulunan darp raporunu da gerekçe göstererek müvekkilin hayatına yönelik ciddi bir kast olduğunu belirttik. Müvekkil önce yastıkla boğulmaya çalışılmış, akabinde yastıkla boğmadan bir sonuç alınamayınca boğazını sıkmak suretiyle müvekkilin hayatına yönelik bir kast olduğu dilekçemizde anlatılmıştır. Mahkeme de bu durumu haklı görerek, erkek olan müvekkile 6 aylık bir koruma kararı vermiştir" diye konuştu.

Avukat Atlı, 6284 sayılı kanun kapsamında mağduriyetini ispat eden herkese tedbir hükümleri uygulanabileceğini belirtti.