×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Ankara'da erkeklere fuhuş tuzağı! Ev ve otellerde buluştuktan sonra planlarını devreye sokuyorlardı

Güncelleme Tarihi:

#Fuhuş#Ankara#Gasp
Ankarada erkeklere fuhuş tuzağı Ev ve otellerde buluştuktan sonra planlarını devreye sokuyorlardı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 07, 2025 09:57

Ankara'da sosyal medyadan fuhuş tuzağı ile erkekleri ağına düşüren ve paralarını gasbeden çeteye yönelik düzenlenen operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı.

Haberin Devamı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, sosyal medyadan erkekleri tuzağa düşürerek, paralarını gasbeden çeteyi takibe aldı.

Ankarada erkeklere fuhuş tuzağı Ev ve otellerde buluştuktan sonra planlarını devreye sokuyorlardı

3 ay süren soruşturmada; çete üyelerinin, tuzağa düşürdükleri erkeklerle evlerde ve otellerde buluştuktan sonra bir süre onları oyalayıp dışarıda bekleyen erkek çete üyelerini çağırarak tehdit yoluyla mağdurların paralarını gasbettikleri tespit edildi. Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 22 şüpheli gözaltına alındı, 7 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ankarada erkeklere fuhuş tuzağı Ev ve otellerde buluştuktan sonra planlarını devreye sokuyorlardı

Haberin Devamı

OTELDEN KA.TIKLARI ANLAR KAMERADA

Ayrıca, şüphelilerin bir mağduru gasbettikten sonra otelden ayrıldığı anlar, otelin ve başka bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı. 

Ankarada erkeklere fuhuş tuzağı Ev ve otellerde buluştuktan sonra planlarını devreye sokuyorlardı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fuhuş#Ankara#Gasp

BAKMADAN GEÇME!