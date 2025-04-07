Ankara'da erkeklere fuhuş tuzağı! Ev ve otellerde buluştuktan sonra planlarını devreye sokuyorlardı

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, sosyal medyadan erkekleri tuzağa düşürerek, paralarını gasbeden çeteyi takibe aldı.

3 ay süren soruşturmada; çete üyelerinin, tuzağa düşürdükleri erkeklerle evlerde ve otellerde buluştuktan sonra bir süre onları oyalayıp dışarıda bekleyen erkek çete üyelerini çağırarak tehdit yoluyla mağdurların paralarını gasbettikleri tespit edildi. Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 22 şüpheli gözaltına alındı, 7 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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OTELDEN KA.TIKLARI ANLAR KAMERADA

Ayrıca, şüphelilerin bir mağduru gasbettikten sonra otelden ayrıldığı anlar, otelin ve başka bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.