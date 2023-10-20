Ankara'da erkek arkadaşı tarafından katledilen Beyzanur Kaya'ya acı veda

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Olay, dün saat 18.00 sıralarında Atapark Mahallesi 1304'üncü Sokak’ta meydana geldi. Ege Rüştü Akoğlu, 3 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Beyzanur Kaya ile evde bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Akoğlu, evdeki tabancayla Kaya'ya ateş etti. Komşuların ihbarı üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Beyzanur Kaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Akoğlu ise polis tarafından gözaltına alındı.

Beyzanur Kaya'nın cenazesi Ankara Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Kaya için bugün öğle vakti Bayındır Köyü Camisi’nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Kaya'nın ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı. Kaya'nın cenazesi, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi. (DHA)

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