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DHA- AA
Haber Giriş: 27.03.2020 - 16:42,Son Güncelleme:/

Ankara'da korkunç olay! Sinir krizi geçirdiler...

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Ankara'da korkunç olay! Sinir krizi geçirdiler...
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Ankara'da tartıştığı engelli oğlu Recep Dikmen'i (19), baltayla başına vurarak öldüren baba Osman Dikmen (47), sevk edildiği adliyede, nöbetçi mahkemece tutuklandı. Olayı öğrenen aile yakınları sinir krizi geçirdi.

Keçiören'de engelli oğlunu baltayla kafasına vurarak öldüren Osman D. (47), Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

Suçunu kabul eden zanlının, "Oğlum 12 yaşındayken hastaneye götürmüştük. Yüzde 35 engeli vardı. Son iki yıldır hapını kullanmıyordu. Saldırgan ve agresifti. Sürekli benden para istemesinden bunaldım. Olay günü benden para istedi. Ağır küfürler etti. Ben de sinirlenip yatak odasından aldığım baltayı, oğlumun kafasına arkasından vurmak isterken oğlum birden bana dönünce balta alnına denk geldi. Sonra baltayla 2 kez daha vurdum. Olaydan dolayı pişmanım." beyanında bulunduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Osman D, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade verdi.

Osman D, çıkarıldığı hakimlikçe "akrabayı kasten öldürme" suçlamasıyla cezaevine gönderildi.

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