Ankara'da, emniyet şeridindeki TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü öldü

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Kaza, gece saatlerinde Tulumtaş mevkisi, çevreyolunda meydana geldi. Gölbaşı istikametine doğru gitmekte olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 VKV 19 plakalı otomobil, emniyet şeridinde duran TIR’a arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle TIR’ın altına giren otomobil demir yığınına dönerken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen ekiplerce yapılan kontrolde, otomobilde sıkışan sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.