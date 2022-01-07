Ankara'da EGO şoförü 150 köpeğe bakıyor

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Mamak İlçesinde Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı EGO otobüsü şoförlüğü yapan Yasef Demir, çeşitli kurumlardan aldığı artık yemeklerle hem çalıştığı yerde hem de civar bölgelerdeki köpekleri besliyor. 15 yaşından beri köpekleri beslediğini ifade eden Demir, "1 senedir buradayım. 15 yaşından beri köpekleri besliyorum. Eski bölgemizde ve bölgemizin arkasında bulunan tuz filosunun orada uzun süredir köpekleri beslemekteyiz. Dışarda olsun burada olsun, yardıma ihtiyacı olan köpeklere yardım ediyoruz. Yeri geliyor, veterinere götürüyoruz. Kemiklerle ve kurumlardan aldığımız yemeklerle onları beslemeye devam ediyoruz" dedi.



Önceki gün sosyal medyaya yüklediği ve köpekle boks maçı yapıyormuş görüntü veren videonun olumlu tepkiler aldığını belirten Demir, "Çok güzel tepkiler aldım. Biz o gün personel servisine çıkacaktık. Köpeğimiz üstümüze atlayıp duruyordu, zaten alışkanlığı var. Biz de bir video çekelim dedik, tepkiler de güzel geldi" ifadelerini kaydetti.

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