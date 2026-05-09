Ankara'da eğlence mekanlarına operasyon: 29 gözaltı, 47 yabancı uyruklu kadın sınır dışı edildi

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2026 09:21

Ankara’da yabancı uyruklu kadınları Türkiye’ye getirip usulsüz çalıştırdığı tespit edilen eğlence mekanlarına yönelik operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı, 47 yabancı uyruklu kadın sınır dışı edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro ekipleri, yabancı uyruklu kadınları Türkiye’ye getirerek usulsüz çalıştırdığı tespit edilen eğlence mekanlarına yönelik başlatılan insan ticareti soruşturması kapsamında operasyonlar gerçekleştirdi. Bu kapsamda, 29 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonlarda yurt dışından Türkiye’ye getirildiği tespit edilen 13 Kazakistan, 11 Rus, 4 Belarus, 5 Etiyopya, 3 Ukrayna, 1 Brezilya, 1 Kenya uyruklu toplam 38 kadın Göç Müdürlüğü’ne teslim edilip, sınır dışı edildi.

Operasyonların ikinci aşamasında da ekipler 5 ayrı mekana baskın yaptı. Bu operasyonlarda ise 9 yabancı uyruklu kadın daha tespit edilip sağlık kontrollerinin ardından Göç Müdürlüğü’ne teslim edildi.

