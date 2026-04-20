Ankara'da eğlence mekanlarına operasyon: 29 gözaltı, 38 kadın sınır dışı edildi

#ANKARA#Eğlence Mekanı#Operasyon
Oluşturulma Tarihi: Nisan 20, 2026 13:18

Ankara'da yabancı uyruklu kadınların usulsüz çalıştırıldığı eğlence mekanlarına yönelik düzenlenen operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı, 38 kadın sınır dışı edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, yabancı uyruklu kadınların usulsüz çalıştırıldığı ihbarı yapılan eğlence mekanlarına yönelik soruşturma başlattı. Ankara Asayiş Ahlak Büro ekipleri, Çankaya'da bulunan 9 ayrı eğlence mekanını mercek altına aldı.

Rusya, Ukrayna, Belarus gibi ülkelerden getirilen ve garson, temizlikçi gibi çalışma izni olan kadınlara, eğlence mekanlarında konsomatrislik yaptırıldığı belirlendi. Kadınların toplu bir şekilde otellerde kalmasının sağlandığı, servislerle eğlence mekanlarına getirilip götürüldüğü tespit edildi. Kadınlara kurallar konulduğu, otelden izinle dışarı çıktıkları, kurallara uymayanlara yevmiye kesintisi uygulandığı belirlendi.

Takibe alınan eğlence yerleri sorumluları, çalışanları ve kadınlar izlenerek yapılan tespitlerin ardından gece yarısı operasyon düzenlendi. Operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı. 13 Kazakistan, 11 Rusya, 4 Belarus, 5 Etiyopya, 3 Ukrayna, 1 Brezilya, 1 Kenya uyruklu 38 kadın sınır dışı edilmek üzere göç müdürlüğüne teslim edildi. 

