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Ankara'da eğlence mekanlarına denetim: 68 kişi gözaltına alındı

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#Ankara#ANKARA#Eğlence Mekanları
Ankarada eğlence mekanlarına denetim: 68 kişi gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2026 08:09

Ankara’nın Polatlı ilçesinde eğlence mekanlarına yönelik düzenlenen eş zamanlı denetimlerde 68 kişi gözaltına alınırken, işletmelerde çalışan 94 kadına idari işlem uygulandı.

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Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülveren Mahallesi'nde bulunan eğlence mekanlarında müşterilerden fahiş fiyatlar talep edildiği, hesaplara itiraz edenlerin tehdit edilerek senet imzalamaya zorlandıkları, uyuşturucu ticareti yapıldığı ve mekanlarda çalışan kadınların fuhşa zorlandıkları şeklinde gelen ihbarlar üzerine denetim talimatı verdi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, söz konusu bölgede bulunan 19 adreste eş zamanlı denetimler düzenledi. Denetimlerde 68 kişi gözaltına alındı, işletmelerde çalıştığı belirlenen 94 kadına ise idari işlem uygulandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edileceği öğrenildi.

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#Ankara#ANKARA#Eğlence Mekanları

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