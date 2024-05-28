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Ankara'da eğitmenin yaşamını yitirdiği yamaç paraşütü kazası kamerada

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#Ankara#Paraşüt#Kaza
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 28, 2024 12:33

Ankara'da, iki yamaç paraşütünün havada çarpıştığı, paraşüt eğitmeni Ercan Gündoğdu'nun (40) hayatını kaybettiği kazanın yeni görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde Ercan Gündoğdu'nun, çarpışmanın ardından yedek paraşütünü açtığı, ancak yere çakılmaktan kurtulamadığı görüldü.

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Kaza, önceki gün öğle saatlerinde Ayaş ilçesindeki tepede meydana geldi. Paraşüt eğitmeni olan Ercan Gündoğdu, beraberinde Anıl Berkay Saygılı (24) ile birlikte havalandı. Ercan Gündoğdu'nun paraşütü, diğer pilot Seda Ersöz'ün (31) paraşütü ile kalkıştan bir süre sonra havada çarpıştı. İpleri birbirine dolanan paraşütler, denge kaybı yaşayarak yere düştü. Pilotlardan Gündoğdu, olay yerinde hayatını kaybederken, yanındaki Anıl Berkay Saygılı ile diğer paraşütteki Seda Ersöz yaralandı. Saygılı ve Ersöz, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Saygılı'nın sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi. Gündoğdu'nun cenazesi dün memleketi Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından Safranbolu Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Bu arada kaza anına ilişkin yeni görüntü ortaya çıktı. Görüntüde iki paraşütün havada çarpışarak, yere düştüğü görüldü. Ercan Gündoğdu'nun, çarpışmadan sonra yedek paraşütünü açtığı da görüntüde yer aldı.

Ankarada eğitmenin yaşamını yitirdiği yamaç paraşütü kazası kamerada

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Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Ankarada eğitmenin yaşamını yitirdiği yamaç paraşütü kazası kamerada

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#Ankara#Paraşüt#Kaza

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