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Fatih POYRAZ-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 23.03.2020 - 14:30,Son Güncelleme:/

Ankara'da eczacılardan koronavirüse karşı branda ve şeritli önlem

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Ankara'da eczacılardan koronavirüse karşı branda ve şeritli önlem
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ANKARA'da birçok eczane, koronavirüse karşı tezgah ile müşterilerin bulunduğu alanı şeffaf branda ve şeritlerle ayırdı.

Çankaya ve Altındağ ilçesindeki eczanelerde, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler dikkat çekiyor. Eczane çalışanları, kendilerini ve müşterilerini korumak amacıyla tezgah ile müşterilerin bulunduğu alanı şeffaf branda ve şeritlerle ayırdı. Maske ve eldiven takarak mesailerine devam eden çalışanlar, müşteriler ile ilaç ve para alışverişini de brandada açtıkları boşluktan yaptı. Eczane çalışanları, oluşan yoğunluk nedeniyle böyle bir önlem aldıklarını söyledi. Eczanelerini sürekli dezenfekte ettiklerini belirten çalışanlar, vatandaşlara evde kalma uyarısında bulundu. İlk anda şaşıran müşteriler de aldıkları önlem nedeniyle eczane çalışanlarına teşekkür etti.

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