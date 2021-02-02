Ankara'da 'Ebu Hanzala' protestosu! Çok sayıda gözaltı var

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 2017'de terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye sorumlusu olduğu değerlendirilerek hakkında yakalama kararı çıkarılan 'Ebu Hanzala' kod adlı Halis Bayancuk, 30 Mayıs 2017 tarihinde İstanbul'da tutuklanarak cezaevine konuldu. Yargılanan Bayancuk, 'silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

24 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



Ankara'da Maltepe'de toplanan bir grup Halis Bayancuk'un serbest bırakılması talebiyle Kızılay'a yürümek istedi. Ancak polis, gruba dağılmaları konusunda uyarıda bulundu. Uyarıya aldırış etmeyen grup, yürümeye devam etti. Bunun üzerine polis ekipleri, gruba müdahale ederek, 24 kişiyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen 24 kişinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.