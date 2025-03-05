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Ankara'da durakta bekleyen öğrenciyi bıçaklayan cani tutuklandı

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#Ankara#Polis#Suç
Ankarada durakta bekleyen öğrenciyi bıçaklayan cani tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Mart 05, 2025 17:21

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, okul çıkışı durakta otobüs bekleyen 15 yaşındaki kız öğrenciyi bıçakla yaralayıp cep telefonunu gasbeden S.P. tutuklandı.

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Alınan bilgiye göre, İnönü Mahallesi 1777. Cadde'de, okul çıkışında otobüs bekleyen B.A.Y'nin yanına gelen S.P, öğrencinin boğazına bıçak dayadı.

Öğrencinin elindeki cep telefonu ve çantasındaki 150 lirayı alan şüpheli S.P, B.A.Y'ı bıçakladıktan sonra kaçtı.

Kız öğrenci B.A.Y, durağa gelen özel halk otobüsünün şoförü ve yolcular tarafından polis merkezine götürüldü. Öğrenci, buradan da hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

Yenimahalle İlçe Emniyet ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçan şüpheliyi, güvenlik kamerası kayıtlarının incelemesinin ardından Cahar Dudayev Parkı'nda yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.P, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, zanlının durakta öğrenciye saldırdığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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#Ankara#Polis#Suç

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