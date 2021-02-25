MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAnkara'da 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü, polise çarptı
GeriGündem Ankara'da 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü, polise çarptı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)-
Haber Giriş: 25.02.2021 - 14:50 | Son Güncelleme:

Ankara'da 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü, polise çarptı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ankara'da 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü, polise çarptı
Abone Olgoogle-news

Ankara'nın Polatlı ilçesinde, 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü otomobil ile kendisini durdurmak isteyen polis memuru S.E.'ye çarparak yaraladı. Yakalanan sürücü tutuklanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Polatlı ilçesindeki Ankara-Eskişehir yolu üzerinde meydana geldi. Yol üzerinde uygulama yapan polis ekipleri, şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi. Ancak polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücüsü, otomobiliyle kaçmaya başladı. Kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasından geçen sürücü, kendisini durdurmak için yola çıkan polis memuru S.E.'ye çarptı.

TUTUKLANDI

S.E. çarpmanın etkisiyle yere düşerek, yaralandı. Yaralı polis, hastaneye kaldırıldı. Sürücü ise hızını artırıp kaçmaya devam etti. Polis ekipleri kaçan sürücüyü bir süre sonra yakaladı. Ehliyetinin bulunmadığı belirlenen sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaza anı, bölgedeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, kırmızı ışıkta duran araçların arasından geçen otomobilin, önüne çıkan polise çarpması yer aldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi