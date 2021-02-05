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Gündem
Ferhat EKİNCİ - Fatih POYRAZ / ANKARA,(DHA) -
Haber Giriş: 05.02.2021 - 07:46 | Son Güncelleme:

Ankara'da dükkanı ateşe verip görüntülü aramıştı... Yeni gelişme

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Ankara'da dükkanı ateşe verip görüntülü aramıştı... Yeni gelişme
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Ankara'da husumetli olduğu kişinin dükkanını ateşe veren V.B., iş yeri sahibi Mustafa O.'yu görüntülü arayarak, "Bak dükkanını cayır cayır nasıl yakıyorum, izle ve gör" diyerek yangını izletti. İş yeri sahibini görüntülü arayan ve yangını izleten şüpheli yakalandı.

Olay, geçen salı gece yarısı Yenimahalle ilçesi Demetevler Mahallesi 404'üncü Cadde'de bulunan 10 katlı binanın giriş katındaki boyacı dükkanında meydana geldi. Boya ve yapı malzemeleri satan Metin O.'nun iş yeri, husumetli olduğu V.B. tarafından kundaklandı.

"BAK DÜKKANINI CAYIR CAYIR NASIL YAKIYORUM"

V.B.'nin, iş yeri sahibi Mustafa O.'yu görüntülü arayarak, "Bak dükkanını cayır cayır nasıl yakıyorum, izle ve gör" diyerek yangını izlettiği öğrenildi.

Ankarada inanılmaz olay Dükkanı ateşe verdiler, görüntülü arayıp...
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ADLİ KONTROLLE SERBEST

Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, incelemeler sonucu olayı gerçekleştiren zanlının 06 BAG 581 plakalı kiralık otomobille olay yerinden kaçtığını tespit etti. Zanlı, Gasp Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu, aynı günün akşamında Ankara Şehirlerarası Terminali İşletmesi'nde (AŞTİ) yakalayarak gözaltına alındı. Yakalanan V.B., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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