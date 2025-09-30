×
Ankara'da dönüşümlü su kesintileri uygulanıyor

Güncelleme Tarihi:

#ANKARA#Su Kesintisi#Boru Patlaması
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2025 09:03

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Kesikköprü hattında yaşanan boru patlamaları nedeniyle şehir genelinde dönüşümlü su kesintilerinin uygulanmaya başlandığını duyurdu.

ABB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Kesikköprü hattında yaşanan boru patlamaları nedeniyle Ankara'ya verilen su miktarı yarı yarıya azalmıştır. Bu nedenle şehir genelinde dönüşümlü su kesintileri uygulanmaya başlanmıştır.

Kalıcı çözüm için çelik boru hattı döşeme çalışmaları başlamış olup yaklaşık 1 hafta içinde tamamlanması beklenmektedir. Çalışmalar tamamlanana kadar özellikle üst kotlarda su erişiminde aksaklıklar yaşanabilecektir.

Gün gün hangi bölgelerde kesinti yapılacağı, ASKİ'nin resmi internet sayfası ve sosyal medya hesaplarından duyurulacaktır."

