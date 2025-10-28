Ankara'da dolu yağışı başladı! Sokaklar göle dönünce vatandaş balık tuttu | Minare devrildi, çatılar uçtu

Haberin Devamı

Ankara'da etkili olan yağışlı hava nedeniyle sokaklar göle döndü. Sincan'da bazı vatandaşlar ise yaşanan mağduriyeti göstermek için ilginç bir yöntem seçti. Göle dönen sokaklara dikkat çekmek isteyen vatandaşlar oltalarını göle dönen sokaklara atan Ankaralılar balık tutmaya çalıştı.

DOLU YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

Kızılcahamam ilçesinde ise dolu yağışı etkili oldu. Ankara genelinde etkili olan yağışlı hava Kızılcahamam ilçesinde kendini dolu olarak gösterdi. İlçede akşam saatlerinde başlayan dolu yağışı nedeniyle yer yer sokaklar beyaza büründü. Yağışlı hava etkisini sürdürmeye devam ediyor.

BEYPAZARI'NDA FIRTINA NEDENİYLE AHIRLARIN ÇATILARI UÇTU

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde dolu yağışı fırtınaya dönüştü. Ankara genelindeki etkili olan sağanak yağış Beypazarı'nda kendini dolu olarak gösterdi.

Dolu yağışı bir süre sonra yerini fırtınaya bıraktı. Fırtına, küçükbaş hayvanların kaldığı ahırların çatılarını uçurdu. Fırtına sebebiyle maddi hasar meydana geldi.

MİNARE DEVRİLDİ

Ankara'da etkili olan sağanağın yanı sıra yer yer kuvvetli rüzgar ve fırtına da etkisini gösterdi. Ayaş ilçesi Çanıllı Mahallesi Camisi'nin minaresi, fırtınada devrildi. Minare bir evin üzerine devrilirken, olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Camide ve evin bir bölümünde hasar oluştu.

VALİLİKTEN UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; bugün öğle saatlerinden gece saatlerine kadar şehrin kuzeybatı kesimlerde beklenen yağışların; kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.

Ankara Valiliği de sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.