×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Ankara'da doğal gaz borusu kesilen evde patlama! 1 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Ankara#Doğal Gaz#Ev
Ankarada doğal gaz borusu kesilen evde patlama 1 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2025 14:58

ANKARA'da bir evde meydana gelen patlamada büyük çapta hasar oluştu. Patlamada hafif yaralanan Zübeyir K.’nin (35) doğal gaz borusunu kesip çakmak çaktığı öne sürüldü.

Haberin Devamı

Olay, sabah saatlerinde Mamak ilçesine bağlı Peyami Safa Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın kot 1 katında meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen bekar Zübeyir Koç, ailesiyle birlikte yaşadığı evde yalnızken doğal gaz borusunu kesti. Bir süre sonra dairede patlama oldu, ardından da yangın çıktı. Evde büyük çapta hasar oluşurken, çevredeki bazı dairelerin de camları kırıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Patlama nedeniyle elinde ve vücudunda yanıklar oluşan Zübeyir K., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangın ise itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Ankarada doğal gaz borusu kesilen evde patlama 1 yaralı

Haberin Devamı

'ZÜBEYİR’İN PSİKOLOJİK SORUNLARI VARDI’

Zübeyir K.'nin teyzesi Yeter İrdem, "Olay sabah 08.30 civarında meydana gelmiş. Annesi ve babası işe gitmiş. Zübeyir ise evde tek kalıyordu. O sırada doğal gaz borusunu kesmiş ve çakmak ile ateşlemiş. Bildiğim bu kadar. Zübeyir'in psikolojik sorunları vardı. Tedavi de görüyordu. Bu olaydan önce de birkaç defa kendisine zarar vermeye kalkmıştı" diye konuştu.

Ankarada doğal gaz borusu kesilen evde patlama 1 yaralı

‘DİĞER EVLERDE CAMLAR PATLADI’

Ailenin komşusu Ercan Öztürk ise "Büyük bir gürültü duyduk. Doğal gaz patlaması olduğunu fark ettik. Diğer evlerde ise camlar patladı. Dışarı çıktığımızda Zübeyir’in çığlıklarını duyduk. Ellerinde yanık vardı. Ambulansı çağırdık. Gerekeni yapıp hastaneye götürdüler. Zübeyir, ailesi ile yaşayan bekar biriydi. Psikolojik sorunları vardı. Ara ara işe girip çıkıyordu. Aşırı derecede olmasa da işsizlik ve farklı sebeplerden sıkıntıları vardı" dedi.

Ankarada doğal gaz borusu kesilen evde patlama 1 yaralı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ankara#Doğal Gaz#Ev

BAKMADAN GEÇME!