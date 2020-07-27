Ankara'da DKP/BÖG operasyonu!

Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçmiş tarihlerde ikna çalışmaları neticesinde teslim olan ve etkin pişmanlıktan yararlanan örgüt üyelerinin ifadeleri ve teşhis işlemleri ile tespit edilen 4 DKP/BÖG üyesinin yakalanması için çalışma başlattı.



Bu sabah şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.