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DHA
Haber Giriş: 27.07.2020 - 11:19,Son Güncelleme:

Ankara'da DKP/BÖG operasyonu!

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Ankara'da DKP/BÖG operasyonu!
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ANKARA'da, Devrimci Komünarlar Partisi/Birleşik Özgürlük Güçleri (DKP/BÖG) terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçmiş tarihlerde ikna çalışmaları neticesinde teslim olan ve etkin pişmanlıktan yararlanan örgüt üyelerinin ifadeleri ve teşhis işlemleri ile tespit edilen 4 DKP/BÖG üyesinin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu sabah şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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