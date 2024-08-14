Ankara'da dikkat çeken buluşma! Kılıçdaroğlu-Soyer bir araya gelecek

Haberin Devamı

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) tüzük kurultayı öncesi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan adaylığı için "Delege gel derse düşünürüm" çıkışı gündeme damga vurdu. Bu açıklamanın ardından, Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık yarışına girip girmeyeceği tartışılırken, iddialara göre Kılıçdaroğlu'nun başka bir planı olabilir.

İddialara göre, bu planın merkezinde yerel seçimlerde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilmeyen Tunç Soyer bulunuyor. Tunç Soyer'in önümüzdeki süreçte CHP genel başkanlığı için çalışma yürüteceği ileri sürüldü.

Edinilen bilgilere göre Tunç Soyer, Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine Ankara'ya gelecek ve iki isim bir yemekte buluşacak. Soyer'e yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre, bu buluşmada Kılıçdaroğlu'nun söyleyeceklerine göre genel başkanlık iddiası gündeme gelebilir. Ancak şu an için Soyer'in böyle bir planının bulunmadığı öğrenildi.