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Ankara'da dikkat çeken buluşma! Kılıçdaroğlu-Soyer bir araya gelecek

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#Kemal Kılıçdaroğlu#Tunç Soyer#CHP
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2024 09:36

31 Mart yerel seçimlerinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilmeyen Tunç Soyer'in CHP'nin başına geçmek istediği iddiası gündemde. CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Tunç Soyer, bugün Ankara'da yemek yiyecek. Davet ise Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Bu buluşmada, Kılıçdaroğlu'nun Soyer'e genel başkanlık için iddiasını ortaya koymasını isteyip istemeyeceği merak ediliyor.

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Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) tüzük kurultayı öncesi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan adaylığı için "Delege gel derse düşünürüm" çıkışı gündeme damga vurdu. Bu açıklamanın ardından, Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık yarışına girip girmeyeceği tartışılırken, iddialara göre Kılıçdaroğlu'nun başka bir planı olabilir.

İddialara göre, bu planın merkezinde yerel seçimlerde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilmeyen Tunç Soyer bulunuyor. Tunç Soyer'in önümüzdeki süreçte CHP genel başkanlığı için çalışma yürüteceği ileri sürüldü.

Edinilen bilgilere göre Tunç Soyer, Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine Ankara'ya gelecek ve iki isim bir yemekte buluşacak. Soyer'e yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre, bu buluşmada Kılıçdaroğlu'nun söyleyeceklerine göre genel başkanlık iddiası gündeme gelebilir. Ancak şu an için Soyer'in böyle bir planının bulunmadığı öğrenildi.

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#Kemal Kılıçdaroğlu#Tunç Soyer#CHP

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