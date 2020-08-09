MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAnkara'da DGS'de koronavirüs önlemleri
GeriGündem Ankara'da DGS'de koronavirüs önlemleri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Pelin ÜZEK KILIÇ-Fatih ERDOĞAN/ANKARA (DHA)
Haber Giriş: 09.08.2020 - 12:11, Son Güncelleme:

Ankara'da DGS'de koronavirüs önlemleri

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ankara'da DGS'de koronavirüs önlemleri
Abone Olgoogle-news

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen adaylar için düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Ankara'da da koronavirüs tedbirleri altında yapıldı.

Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin lisans programlarına geçiş yapmasına imkan sağlayan DGS, Ankara'da belirlenen merkezlerde yapıldı.

Saat 10.15'te başlayan sınav için sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerinin önüne gelen adaylar, koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takıp belirlenen noktalarda ellerini dezenfekte ettikten sonra salona alındı.

Maskesi olmayan adaylara da maske dağıtıldı. Sınav binasına girişler, saat 10.00 itibarıyla sona erdi. Yurt genelinde 389 bin 308 adayın katıldığı sınav 150 dakika sürecek.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle