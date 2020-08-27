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Müfit ONBAŞI/ ÇUBUK (Ankara), (DHA)
Haber Giriş: 27.08.2020 - 16:51 | Son Güncelleme:

Ankara'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

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Ankara'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
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ANKARA'nın Çubuk ilçesinde, kontrolden çıkan traktörün devrilmesiyle altında kalan 5 çocuk babası çiftçi Ali Gözgörer (74) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Karaağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Gözgörer yönetimindeki 06 GUR 30 plakalı traktör, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada Gözgörer, devrilen traktörün altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yardımı ile traktörün altından çıkarılan Gözgörer’in yaşamını yitirdiğini belirlendi. Çiftçi Gözgörer'nin cenazesi, Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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