Ankara'da mobilya deposunda yangın

Yenimahalle ilçesi Susuz Mahallesi'nde bulunan mobilya deposunda, saat 15.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler tüm depoyu sararken, yükselen duman gökyüzünü kapladı. İhbarla olay yerine 7 itfaiye istasyonundan ekip gönderildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

CNN TÜRK CANLI YAYININA MÜDAHALE

CNN TÜRK ekipleri, olay yerinden canlı yayın yaparken, 'Niye çekiyorsun' diyen iki kişinin müdahalesiyle karşılaştı. Jandarma ekipleri yayına müdahale eden 2 kişiyi engelledi.