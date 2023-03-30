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Ankara'da dehşet! Öğrencilere bıçakla saldırdı: Depremzede Alperen'den acı haber, 5 yaralı

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#ANKARA#Cinayet#Bıçaklı Saldırı
Ankarada dehşet Öğrencilere bıçakla saldırdı: Depremzede Alperenden acı haber, 5 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Mart 30, 2023 16:14

Ankara'da uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen Yiğitcan B. (17), okuldan çıkan öğrencilere bıçakla saldırdı. Saldırıda depremzede öğrenci Alperen Palta (16) hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

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Olay, dün akşam saatlerinde Çankaya ilçesinde meydana geldi. Uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen Yiğitcan B. (17), ortaokul öğrencileri İ.C.A. (14) ile S.T.Y.'yi (14) okul çıkışında bıçaklayarak yaraladıktan sonra kaçtı. Yiğitcan B., ardından yakındaki Şehit Erhan Dural Anadolu Lisesi’nin önünde önce kaldırımda yürüyen yabancı uyruklu O.A.'yı (21) aynı şeklide bıçakladı, sonra da okuldan çıkan lise öğrencilerinin arasına girip elindeki bıçağı savurdu. Öğrencilerden Y.B.B. (17) ve E.B. (17) ile Kahramanmaraş'tan gelen depremzede öğrenci Alperen Palta yaralandı.

ALPEREN KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar 29 Mayıs Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan 6 kişiden Alperen Palta, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Alperen Palta'nın cenazesi Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Yiğitcan B. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Ankarada dehşet Öğrencilere bıçakla saldırdı: Depremzede Alperenden acı haber, 5 yaralı
Yiğitcan B.

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"SALDIRGAN TERÖR ESTİRMİŞ"

Alperen Palta'nın kuzeni Mücahit Demir, Alperen'in ailesiyle deprem bölgesinden 2 hafta önce geldiğini belirterek, "Saldırgan terör estirmiş. Kalbine sert bir darbe vurmuş. Tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı. Ailesiyle depremden dolayı Kahramanmaraş’tan Ankara’ya geldi. Daha önce Antalya’da yurtta kalıyordu. Okul nedeniyle de Ankara’ya geldi. Saldırgan madde kullandığı için önüne gelene saldırmış. Yaklaşık 2 haftadır Ankara’daydı Alperen. Saldırganı daha önce hiç görmedik. Alperen, ‘sırtına vur ekmeğini al’ diye tabir edilen bir insandı. Kimseye zararı yoktu" dedi.

"HERKESE SALDIRIYORDU"

Görgü tanıklarından esnaf Halis Demir ise, "Çocuğun elinde bıçak vardı. Herkese saldırıyordu. Yaralı çocuk yolun ilerisinde yere düştü. Bir yaralı çocuk daha gördüm. Bacağını tutarak koşuyordu. Ardından da polisler geldi. Saldırganı yakaladı" diye konuştu. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Ankarada dehşet Öğrencilere bıçakla saldırdı: Depremzede Alperenden acı haber, 5 yaralı

Alperen Palta

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#ANKARA#Cinayet#Bıçaklı Saldırı

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