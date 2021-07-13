Olay, Ã¶nceki gÃ¼n, ElmadaÄŸ ilÃ§esi HasanoÄŸlan Mahallesi'nde meydana geldi. Ã–nceden seyahat acentesinde ÅŸofÃ¶rlÃ¼k yapanÂ UÄŸur GÃ¼ltekin, TIR ÅŸofÃ¶rÃ¼ olan komÅŸusu Okan Ã‡Ä±nar'Ä±n evine gitti. GÃ¼ltekin ve Ã‡Ä±nar arasÄ±nda, birlikte alkol alÄ±rken tartÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±. GÃ¼ltekin'in Ã‡Ä±nar'dan iÅŸ istemesi nedeniyle Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± iddia edilen tartÄ±ÅŸma, kavgaya dÃ¶ndÃ¼. GÃ¼ltekin, mutfaktan aldÄ±ÄŸÄ± bÄ±Ã§akla Ã‡Ä±nar'Ä± 6 yerinden bÄ±Ã§akladÄ±. Ä°hbarla eveÂ gelen saÄŸlÄ±k ekibinin yaptÄ±ÄŸÄ± kontrolde, Ã‡Ä±nar'Ä±n yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi belirlendi. Jandarma iseÂ GÃ¼ltekin'i gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±. Ä°ÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edilenÂ UÄŸur GÃ¼ltekin,Â Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemece tutuklandÄ±.



HAKKINDA 1 AYLIK UZAKLAÅžTIRMA TEDBÄ°RÄ° VARMIÅž



Ã–te yandan eÅŸine ÅŸiddet uyguladÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyleÂ hakkÄ±nda 1 ay uzaklaÅŸtÄ±rma tedbiri uygulanan ve bu nedenleÂ yalnÄ±z yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenilen Okan Ã‡Ä±nar'Ä±n cenazesi, otopsinin ardÄ±ndan yakÄ±nlarÄ±nca teslim alÄ±nÄ±p, topraÄŸa verildi.

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