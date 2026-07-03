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Ankara'da dehşet! Emekli polis, cezaevinden izinli çıkıp kendisini bıçaklayan oğlunu tabancayla vurarak öldürdü

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#ANKARA#Cinayet#Bıçaklı Saldırı
Ankarada dehşet Emekli polis, cezaevinden izinli çıkıp kendisini bıçaklayan oğlunu tabancayla vurarak öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2026 13:25

Ankara'nın Çankaya ilçesinde emekli polis Ali Rıza Aşık, cezaevinden izinli çıkıp kendisini bıçakla yaralayan oğlu Mehmet Berkay Aşık'ı tabanca ile öldürdü. Bıçaklanan Ali Rıza Aşık'ın ise hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

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Olay, dün saat 22.00 sıralarında Çankaya ilçesi İlkadım Mahallesi Atayulu Mahallesi'nde meydana geldi. Dün cezaevinden izinle çıkan Mehmet Berkay Aşık, anne ve babasının yaşadığı eve gitti. Aşık ile emekli polis olan babası Ali Rıza Aşık arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Aşık, babasını bıçakla yaraladı. Ali Rıza Aşık da tabanca ile oğluna 3 el ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mehmet Berkay Aşık'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Aşık’ın cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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Yaralı Ali Rıza Aşık ise ambulansla Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ali Rıza Aşık'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

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Öte yandan Mehmet Berkay Aşık'ın, 2 yıl önce eski eşinin evini kurşunladığı ve bu yüzden cezaevine girdiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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#ANKARA#Cinayet#Bıçaklı Saldırı

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