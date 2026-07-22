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Ankara'da dehşet dolu anlar: Kız arkadaşının dükkanını ve otomobilini yaktı! Arkasından pompalı tüfekle ateş etti

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#Ankara#Güzellik Salonu#Otomobil
Ankarada dehşet dolu anlar: Kız arkadaşının dükkanını ve otomobilini yaktı Arkasından pompalı tüfekle ateş etti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2026 16:12

Ankara’da sabaha karşı akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. H.H.G. isimli şahıs, kız arkadaşı olduğu iddia edilen Esra Ö.'nün dükkanını ve otomobilini ve ateşe verdi. Kaçan Esra Ö.'nün arkasından da pompalı tüfekle ateş eden şüpheli, gözaltına alındı. Olay cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, sabaha karşı Altındağ ilçesi Karacaören Mahallesi'nde meydana geldi. H.H.G., kız arkadaşı olduğu iddia edilen Esra Ö.'nün işlettiği güzellik salonunu ve otomobilini benzin döküp ateşe verdi.

Ankarada dehşet dolu anlar: Kız arkadaşının dükkanını ve otomobilini yaktı Arkasından pompalı tüfekle ateş etti

EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

H.H.Ö., daha sonra yanında getirdiği pompalı tüfekle Esra Ö.’yü tehdit edip, kaçarken arkasından ateş etti. Esra Ö.'ye yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ankarada dehşet dolu anlar: Kız arkadaşının dükkanını ve otomobilini yaktı Arkasından pompalı tüfekle ateş etti

İNTİHARA KALKIŞTI

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Pompalı tüfeği daha sonra kendisine doğrultarak yaşamına son vermeye kalkan H.H.G., jandarma ekiplerince ikna edilerek gözaltına alındı. Dükkan ve otomobildeki yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Ankarada dehşet dolu anlar: Kız arkadaşının dükkanını ve otomobilini yaktı Arkasından pompalı tüfekle ateş etti

ARKASINDAN ATEŞ AÇTI

Bu arada olay, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüde şüphelinin aracı ateşe vermesi ve kaçan Esra Ö.'nün arkasından pompalı ile ateş etmesi yer aldı.

Ankarada dehşet dolu anlar: Kız arkadaşının dükkanını ve otomobilini yaktı Arkasından pompalı tüfekle ateş etti

"SAĞA SOLA BAĞIRIYORDU"

Mahalle sakinlerinden Ş.S., gürültüyle uyandıklarını söyleyerek, "Araba yanarken sağa sola bağırıyordu. Sonra pompalıyla atış yaptı. Devamında jandarma, polis ve itfaiye geldi" dedi.

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#Ankara#Güzellik Salonu#Otomobil

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