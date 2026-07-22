Ankara'da dehşet dolu anlar: Kız arkadaşının dükkanını ve otomobilini yaktı! Arkasından pompalı tüfekle ateş etti

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Olay, sabaha karşı Altındağ ilçesi Karacaören Mahallesi'nde meydana geldi. H.H.G., kız arkadaşı olduğu iddia edilen Esra Ö.'nün işlettiği güzellik salonunu ve otomobilini benzin döküp ateşe verdi.

EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

H.H.Ö., daha sonra yanında getirdiği pompalı tüfekle Esra Ö.’yü tehdit edip, kaçarken arkasından ateş etti. Esra Ö.'ye yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İNTİHARA KALKIŞTI

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Pompalı tüfeği daha sonra kendisine doğrultarak yaşamına son vermeye kalkan H.H.G., jandarma ekiplerince ikna edilerek gözaltına alındı. Dükkan ve otomobildeki yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

ARKASINDAN ATEŞ AÇTI

Bu arada olay, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüde şüphelinin aracı ateşe vermesi ve kaçan Esra Ö.'nün arkasından pompalı ile ateş etmesi yer aldı.

"SAĞA SOLA BAĞIRIYORDU"

Mahalle sakinlerinden Ş.S., gürültüyle uyandıklarını söyleyerek, "Araba yanarken sağa sola bağırıyordu. Sonra pompalıyla atış yaptı. Devamında jandarma, polis ve itfaiye geldi" dedi.