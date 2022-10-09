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Ankara'da dehşet! Boşanma aşamasındaki adam eşini ve çocuklarını öldürüp hayatına son verdi

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#Ankara#Altındağ#Dehşet
Ankarada dehşet Boşanma aşamasındaki adam eşini ve çocuklarını öldürüp hayatına son verdi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 09, 2022 06:49

Ankara’nın Altındağ ilçesinde bir kişi uzaklaştırma kararı bulunan ve boşanma aşamasındaki karısı ile çocuklarını bıçaklayarak öldürerek yaşamına son verdi.

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Olay, saat 24.00 sıralarında Ankara’nın Altındağ ilçesi Çamlık Mahallesinde bulunan 4 katlı bir apartmanda meydana geldi.

İddialara göre henüz kimliği öğrenilemeyen bir kişi, eşi ve çocuklarının bulunduğu apartmana gelerek kapıyı kırarak eve girdi. Eve giren kişi eşiyle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüştü. Sesleri duyan komşular polis ekiplerine ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, erkeğin önce eşini sonrasında ise 9 ile 12 yaşları arasında olan çocuklarını bıçaklayarak öldürdüğünü ve hayatına son verdiği belirlendi. Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken olay yerine gelen yakınları gözyaşlarına hâkim olamadı.

Olay yeri incelemesinin ardından ailenin cansız bedenleri Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Şahsın, eşiyle boşanma sürecinde olduğu ve hakkında uzaklaştırma kararının bulunduğu öğrenildi.

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Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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#Ankara#Altındağ#Dehşet

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