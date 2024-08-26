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Ankara'da dehşet! 3 gün tartıştığı komşularına kurşun yağdırdı: 3 ölü, 1 yaralı

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#Silah#Komşu#Ankara
Ankarada dehşet 3 gün tartıştığı komşularına kurşun yağdırdı: 3 ölü, 1 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2024 06:45

Ankara'nın Keçiören ilçesinde 3 gün önce komşular arasında çıkan tartışmanın bugün silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine Mecnun Ekinci, 4 kişiyi tabancayla vurdu. Olayda 3 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi yaralandı, şüpheli olay yerinden kaçtı.

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Olay, saat 00.00 sıralarında Keçiören ilçesi Yayla Mahallesi 1422'nci sokakta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında 3 gün önce tartışma yaşanan komşular arasında, bu gece saatlerinde kavga çıktı. Mecnun Ekinci, komşuları Mücahit Zurnacı, Murat Zurnacı, Şengül Zurnacı ve Mustafa Öztürk'e tabancayla ateş edip kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde ise Mücahit Zurnacı, Murat Zurnacı ve Mustafa Öztürk'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ankarada dehşet 3 gün tartıştığı komşularına kurşun yağdırdı: 3 ölü, 1 yaralı

Şengül Zurnacı ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaşamını yitiren 3 kişinin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

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Polis şüphelinin yakalanması için çalışmasını sürdürürken, olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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#Silah#Komşu#Ankara

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