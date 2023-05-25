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Ankara'da DEAŞ terör örgütüne operasyon

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#Terör#Polis#Deaş
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 25, 2023 09:36

Ankara'da DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda, 18 şüpheli gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubelerince, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma yürütüldü. Çatışma bölgelerindeki teröristlerle irtibatlı olduğu belirlenen 20 şüphelinin kimlik ve adres bilgileri tespit edildi. Şüphelilere yönelik sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 18 şüpheli gözaltına alınırken, firari 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Yabancı terörist savaşçı kategorisinde değerlendirilen şüphelilerin, sorguları sonrası sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Başkanlığı'na teslim edileceği belirtildi.

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#Terör#Polis#Deaş

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