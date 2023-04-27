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Ankara'da DEAŞ operasyonu; 9 gözaltı

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#DEAŞ#Terör#Ankara
Ankarada DEAŞ operasyonu; 9 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 27, 2023 10:25

Ankara'da DEAŞ'lı teröristlerle irtibatlı olduğu belirlenen yabancı uyruklu 9 şüpheli, eş zamanlı baskınlarla gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubelerince, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturmada, çatışma bölgelerindeki teröristler ile irtibatlı olduğu belirlenen yabancı uyruklu 11 şüpheli belirlendi.

Ankarada DEAŞ operasyonu; 9 gözaltı

Şüphelilere yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda 9 şüpheli gözaltına alındı, 2 firari ise aranıyor. Yabancı terörist savaşçı (YTS) kategorisinde değerlendirilen şüpheliler, sorguları sonrası sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi'ne teslim edilecek.

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#DEAŞ#Terör#Ankara

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