Ankara'da DEAŞ operasyonu; 9 gözaltı

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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubelerince, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturmada, çatışma bölgelerindeki teröristler ile irtibatlı olduğu belirlenen yabancı uyruklu 11 şüpheli belirlendi.

Şüphelilere yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda 9 şüpheli gözaltına alındı, 2 firari ise aranıyor. Yabancı terörist savaşçı (YTS) kategorisinde değerlendirilen şüpheliler, sorguları sonrası sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi'ne teslim edilecek.