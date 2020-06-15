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Gökhan CEYLAN/DHA
Haber Giriş: 15.06.2020 - 09:32,Son Güncelleme:

Ankara'da DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı

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Ankara'da DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı
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ANKARA'da polisin düzenlediği operasyonda, DEAŞ terör örgütü içinde faaliyette bulundukları tespit edilen Irak uyruklu 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapan ve geçmiş dönemlerde DEAŞ silahlı terör örgütü içinde faaliyette bulundukları tespit edilen Irak uyruklu 10 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Şafak vakti düzenlenen operasyonda, 8 yabancı uyruklu gözaltına alındı. 2 şüphelinin yakalanması için de çalışma başlatıldı. Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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