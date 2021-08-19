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DHA
Haber Giriş: 19.08.2021 - 09:22 | Son Güncelleme:

Ankara'da DEAŞ operasyonu

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Ankara'da DEAŞ operasyonu

ANKARA'da, DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda, çatışma bölgeleri ile irtibatlı oldukları tespit edilen 11 yabancı uyruklu gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, çatışma bölgelerinde bulunan DEAŞ terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları belirlenen 15 yabancı uyrukluya yönelik operasyon düzenledi. Şafak vakti eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 11 kişi yakalandı. Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Firari şüphelilerin yakalanması için çalışma sürdürülüyor.

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