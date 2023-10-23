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Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 33 gözaltı

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#DEAŞ#Terör#Polis
Ankarada terör örgütü DEAŞa operasyon: 33 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2023 12:00

Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyonda 33 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edilecek.

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Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü'nce bugün DEAŞ terör örgütüne yönelik 39 adrese yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda DEAŞ ile bağlantılı olduğu değerlendirilen 31'i Irak, 2'si Suriye uyruklu, 33 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Akyurt Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecek. (DHA)

 

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#DEAŞ#Terör#Polis

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