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Ankara'da DEAŞ operasyonu: 20 gözaltı kararı

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#ANKARA#DEAŞ#Operasyon
Ankarada DEAŞ operasyonu: 20 gözaltı kararı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2022 13:43

Ankara'da DEAŞ terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, DEAŞ terör örgütünün 'Ankara yapılanması'na yönelik soruşturma başlattı.

Teknik ve fiziki takip sonucu DEAŞ ile irtibatı ve iltisakı tespit edilen ayrıca MASAK raporları üzerinde yapılan analizlerde, çatışma bölgeleriyle irtibatlı terör örgütü mensuplarıyla para trafiği saptanan 20 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon başlattı.

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#ANKARA#DEAŞ#Operasyon

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