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Haluk KARAASLAN-DHA
Haber Giriş: 20.05.2021 - 22:56 | Son Güncelleme:

Ankara'da çöpe atılan hayvanlar için suç duyurusu

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Ankara'da çöpe atılan hayvanlar için suç duyurusu

Ankara Barosu, Etimesgut ilçesinde kedi, tavşan ve civcivlerin bir kısmının ölü, bir kısmının ise canlı şekilde çöp konteynerine atılmasıyla ilgili suç duyurusunda bulunuldu.

Etimesgut’ta faaliyet gösteren petshopun önündeki çöp konteynerinde geçen hafta bir kısmı ölü, bir kısmı canlı kedi, tavşan ve civciv bulundu. Konteynere atılan hayvanlardan canlı olanlar, komşu veteriner kliniği çalışanları tarafından tedaviye alındı. 

Konteynerdeki hayvanların görüntüsü sosyal medyada tepki çekti. Ankara Barosu, hayvanların konteynere atılmasıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. 

Suç duyurusu dilekçesinde, şüpheli ya da şüphelilerin yasaları ihlal ederek ve zaten savunmasız olan kedi, tavşan ve civcivleri canlı olarak çöp konteynerine atarak, ölümlerine sebebiyet verdikleri belirtildi. 

Dilekçede, "Hukuk ve adalet şüphesiz ki insanların tekelinde değildir. Acı çekme yetisine sahip olmalarına rağmen çektikleri bu acıyı ifade edemeyen canlıların da, hukukun korunması altında olmaya hakları olduğu gerçekliği, içinde bulunduğumuz modern dünyanın bir getirisi ve gerekliliğidir" denildi. 

Açıklamada ayrıca, şüpheli ya da şüpheliler hakkında soruşturma başlatılarak, gereken cezanın verilmesi talep edildi.

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