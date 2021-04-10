Ankara'da çökme riski nedeniyle 14 bina boşaltıldı! Müteahhitten skandal sözler

Olay, Çankaya ilçesi Mektep Sokak’ta meydana geldi. Yapımına başlanan inşaat çalışması sırasında temel kazısının bitişiğinde bulunan Altay Sokak’taki 8 katlı Bahar Apartmanı’nın temelinde kayma meydana geldi. Binanın temelinde boşluk oluşmasıyla çökme tehlikesi meydana geldi. Bina sakinleri, gelen çatırtı sesleriyle panik yaşadı. İhbar üzerine polis, itfaiye, AFAD, UMKE ve belediye ekipleri bölgeye sevk edildi. Polis ekipleri, yıkılma tehlikesine karşı çevrede geniş güvenlik önlemi alarak, çökme tehlikesi bulunan 8 katlı bina ve Altay Sokak ile Mektep Sokak’ta bulunan 14 binayı tahliye etti. Evlerinden tahliye edilip, konaklayacak yer bulunmayan bazı vatandaşlar, Ankara Valiliği ve Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin misafirhanelerine yönlendirildi.

'KENDİ ARSAM İSTEDİĞİM GİBİ KAZIMI YAPARIM'



Mahalle sakinlerinden Arif Demir, büyük iş makineleriyle hafriyat alınması sonucu, Bahar Apartmanı’nın temelinde kayma olduğunu ve binanın uçuruma doğru kaymaya başladığını söyledi. Tahliye edilen binalardan birinde yaşayan Rıza Odabaşı ise "Binanın temelinde alttaki inşaat nedeniyle kazı yapıldı. Bir arkadaşım bize binanın bulunduğu sokakta asfaltta açılma olduğunu söyledi" ifadelerini kullandı. Öte yandan, kayma olan bina sakinleri, inşaat çalışması başladığında müteahhit ile görüştüklerini, müteahhidin, ’Kendi arsam istediğim gibi kazımı yaparım’ ifadesini kullandığını iddia etti.

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