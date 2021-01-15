Harun ÖZALP/ANKARA, (DHA)
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Ankara'da çocukların kar keyfi
ANKARA'da kar yağışı ile birlikte sokağa çıkan çocuklar, kızakla kayıp, kartopu oynayarak eğlendi.
Başkent'te sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışı, öğle saatlerinde de etkisini sürdürdü. Özellikle kentin yüksek kesimlerinden etkili olan yağış nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşanırken, çocuklar karın keyfini çıkardı. Cadde ve sokaklarda, kızak, tepsi ve poşetlerle kayan çocuklar, kartopu oynayarak doyasıya eğlendi.
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