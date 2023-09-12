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Ankara'da çocuğa cinsel istismar iddiasıyla darbedildi, hastanede öldü

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#ANKARA#Sincan#Cinsel İstismar
Ankarada çocuğa cinsel istismar iddiasıyla darbedildi, hastanede öldü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2023 16:30

Ankara'nın Sincan ilçesinde, bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Fatih S. (25), çocuğun babası ve eniştesi tarafından darbedildi. Darbedilen Fatih S., kaldırıldığı hastanede öldü. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişiden 2'si adli kontrol şartıyla, 3'ü savcılık tarafından serbest bırakıldı. 

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Olay, 9 Eylül saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Fatih S.'nin, yaşı küçük bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi. Fatih S., çocuğun babası ve eniştesi tarafından darbedildi. İhbar üzerine sevk edilen polis ekipleri, Fatih S. ve kavgaya karışan 5 kişiyi gözaltına aldı.

Fatih S. gözaltına alınmadan önce alınan doktor raporunda kafasında ve kollarında kesikler olduğu belirtildi. Fatih S. , polis merkezinde rahatsızlanınca ekipler tarafından hastaneye kaldırıldı. Fatih S., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişiden 2'si adli kontrol şartıyla, 3'ü savcılık tarafından serbest bırakıldı. 

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#ANKARA#Sincan#Cinsel İstismar

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