Ankara'da çıplak fotoğrafla şantaj yapan sevgilisini bıçaklamıştı! İstenen ceza belli oldu

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Alev D., geçen yıl aralık ayında erkek arkadaşı M.F.D.'den ayrılmak ve eşyalarını almak için Çankaya'daki evine gitti. M.F.D.,Alev D.'yi darbedip yatak odasından aldığı çakının sap kısmıyla başına vurdu. Alev D., arbede sırasında yere düşen çakıyı alıp, M.F.D.'yi yaraladı. Alev D., tartışma sırasında ablasına mesaj atıp, M.F.D.'nin kendisini rehin aldığını, bırakmadığını belirterek, polise haber vermesini istedi. Ablasının ihbarıyla eve gelen polis, Alev D.'yi gözaltına aldı. 9 yerinden bıçaklanarak yaralanan M.F.D. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Adliyeye sevk edilen Alev D., nöbetçi mahkemece tutuklandı.

11 YIL 9 AY HAPİS İSTEMİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında Alev D. hakkında 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 11 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede; ifadesine yer verilen Alev D., M.F.D'nin onda kayıtlı olan müstehcen fotoğraflarımı 3'üncü kişilere göndermekle tehdit ettiği için ayrılamadığını ileri sürerek, "Olay akşamı ayrılmak ve evinde kalan eşyalarımı almak istediğimi söyledim. M.F.D., konuşmak istediğini söyleyerek, beni kolumdan tutup, salona götürdü ve küfür etmeye başladı. Kendisini aldattığımı ileri sürerek, 'Bugün öldün sen, son duanı et. Bunu çoktan hak ettin' diyerek, beni tehdit edip, yüzüme tükürdü. Yardım istemek için bağırdığımda ağzımı kapattı. Sonra yatak odasından aldığı çakı ile yanıma geldi, sapıyla kafama vurdu. Arbede esnasında çakı yere düştü. Ben de çakıyı alıp, savurdum. Eve girdikten sonra M.F.D'nin beni bırakmayacağını anladım ve ablama o zaman mesaj atıp, polise haber vermesini istedim. Tek amacım; kendimi korumaktı" dedi.

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ŞİKAYETÇİ OLMADI

M.F.D. ise ifadesinde Alev D. ile 1,5 yıldır sevgili olduklarını ve olay günü ayrılmak istediğini ileri sürerek, "Bunun üzerine Alev, sinirlenerek mutfağa yöneldi. Buradan bıçak alacağı sırada araya girdim. Odaya gidip, dolapta olan çakıyı alarak bana saldırdı. Şikayetçi değilim" dedi.

İddianamede; Alev D.'nin arbede sırasında cep telefonu ile aldığı 1,5 dakikalık ses kaydı da delil olarak yer aldı. Ses kaydında M.F.D.'nin küfür ve hakarette bulunduğu ve birkaç kez vurma sesi geldiği belirtildi.

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TAHLİYE EDİLDİ

Alev D., Ankara 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk duruşmada hakim karşısına çıktı. Tedavisinin ardından sağlığına kavuşan M.F.D. ise duruşmaya bulunduğu şehirden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile katıldı. Mahkeme heyeti, M.F.D.'nin şikayetçi olmaması, tutuklukta geçirdiği süre, tanık beyanları ve delil durumunu dikkate alarak, Alev D.'nin tahliyesine karar verdi.