Ankara'da cinsel birliktelik ilanı ile yağma ve dolandırıcılığa 14 gözaltı

Oluşturulma Tarihi: Mart 24, 2026 14:06

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, internetten ilan vererek "cinsel birliktelik" vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 14 şüpheli yakalandı.

Haberin Devamı

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddet ile Cinsel Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, internet üzerinden cinsel birliktelik amacıyla ilan veren kadınlarla irtibata geçen erkeklerin, belirlenen adreslere gittiklerinde, şüphelilerin birlikte hareket ettikleri kişilerce silah gösterilerek darbedildiği, para ve değerli eşyalarının zorla alındığı, bu suretle "yağma" suçunun işlendiği tespit edildi.

Şüphelilerin ayrıca, mağdurlara cinsel birliktelik yaşayacakları izlenimi vererek hileli davranışlarla para temin ettikleri ve bu yolla "dolandırıcılık" suçunu işledikleri belirlendi.

Teknik takip ve dinleme sonucu 20 olaya karışan 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğince düzenlenen operasyonlarda 14 şüpheli yakalandı, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

