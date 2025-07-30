×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Ankara'da çiftlikte metan gazı zehirlenmesi: 2 ölü

Güncelleme Tarihi:

#Ankara#Çiftlik#Metan Gazı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2025 13:41

Ankara'nın Polatlı ilçesinde besi çiftliğinde metan gazından zehirlenen Afganistan uyruklu 2 işçi hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Olay, Türkkarsak Mahallesi'nde İsa Erten'e ait besi çiftliğinde meydana geldi. Çiftlik çalışanları, sabah saatlerinde ahır bölümünün alt tarafındaki gübre çukurunda Afganistan uyruklu işçileri hareketsiz halde gördü. İhbar üzerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde çiftlikte çalışan Muhammed Rahim (23) ile soyadı ve yaşı belirlenemeyen Ahmed'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Ankarada çiftlikte metan gazı zehirlenmesi: 2 ölü

Yapılan incelemede işçilerin dün akşam 21.30 sıralarında temizlik için art arda gübre çukuruna girdiği ve bir daha çıkamadıkları belirlendi. İşçilerin metan gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği tespit edildi.

Haberin Devamı

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Gözden KaçmasınÇocuklar karakolda darbedildi iddiasına Valilikten açıklama'Çocuklar karakolda darbedildi' iddiasına Valilik'ten açıklamaHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Ankara#Çiftlik#Metan Gazı

BAKMADAN GEÇME!