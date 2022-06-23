Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Ankara'da 'Change' operasyonu: 21 kişi gözaltında, 32 otomobile el kondu

#Ankara#Change Operasyonu#Otomobil

Ankara'da yurt dışından Türkiye'ye usulsüz şekilde getirdikleri otomobilleri, ağır hasarlı araçların motor ve şasi numaralarını kopyalayıp (change) piyasaya süren çete çökertildi. Polisin 'Change' adını verdiği operasyonda çete üyesi 21 kişi gözaltına alınırken, 32 otomobile el konuldu.

Haberin Devamı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları istihbarı çalışmalarda çalıntı, hacizli, yakalama kararı bulunan ve yurt dışından Türkiye'ye usulsüz araç getirip sattığı öne sürülen çeteyi takibe aldı. Yapılan incelemede şüphelilerin yurt dışından Türkiye'ye soktukları otomobilleri, ağır hasarlı araçların motor ve şasi numaralarıyla değiştirip sattığı belirlendi.

Çete üyelerinin, bu yolla 'change' yapılan 32 otomobili piyasaya sürdüğü, yaklaşık 3 milyonluk haksız kazanç elde ettikleri saptandı. Yaklaşık 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından çete üyelerine yönelik 'Change' adı verilen operasyon düzenlendi.

Operasyonda, çete üyesi 21 kişi gözaltına alındı. Ayrıca change yapılarak üçüncü kişilere satılan 32 otomobile ise operasyon kapsamında el konuldu. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haberin Devamı

Ankarada Change operasyonu: 21 kişi gözaltında, 32 otomobile el kondu

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ankara#Change Operasyonu#Otomobil

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika: Marmaris’te orman yangınında son durum Cumhurbaşkanı Erdoğan helikopterle inceleme yaptı

Son dakika: Marmaris’te orman yangınında son durum! Cumhurbaşkanı Erdoğan helikopterle inceleme yaptı

#Muğla
Son dakika: Savaş Rus topraklarına sıçradı... Validen flaş açıklama

Son dakika: Savaş Rus topraklarına sıçradı... Validen flaş açıklama!

#Ukrayna Savaşı
Transferde Emre Mor kavgası Hurma Denememek aptallık olurdu demişti... Beşiktaşın son takas teklifi, Fenerbahçe, Trabzonspor

Transferde Emre Mor kavgası! Hurma 'Denememek aptallık olurdu' demişti... Beşiktaş'ın son takas teklifi, Fenerbahçe, Trabzonspor

#Transfer

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika: Marmaris’te orman yangınında son durum Cumhurbaşkanı Erdoğan helikopterle inceleme yaptı

Son dakika: Marmaris’te orman yangınında son durum! Cumhurbaşkanı Erdoğan helikopterle inceleme yaptı

#Muğla
Son dakika: Savaş Rus topraklarına sıçradı... Validen flaş açıklama

Son dakika: Savaş Rus topraklarına sıçradı... Validen flaş açıklama!

#Ukrayna Savaşı
Transferde Emre Mor kavgası Hurma Denememek aptallık olurdu demişti... Beşiktaşın son takas teklifi, Fenerbahçe, Trabzonspor

Transferde Emre Mor kavgası! Hurma 'Denememek aptallık olurdu' demişti... Beşiktaş'ın son takas teklifi, Fenerbahçe, Trabzonspor

#Transfer