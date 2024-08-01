Ankara'da çeşitli suçlardan aranan 1422 kişi gözaltına alındı

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Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, "1- 31 Temmuz tarihleri arasında suç/ suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında;

Jandarma Dedektifleri Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından Altındağ, Çubuk, Kazan, Etimesgut, Mamak, Sincan, Şereflikoçhisar ve Yenimahalle ilçelerinde meydana gelen 18 farklı hırsızlık olayı aydınlatılmıştır. Meydana gelen olaylarda (12) şüpheli şahıs yakalanmış, yakalanan şahıslardan 3’ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir" denildi.

Öte yandan, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında çeşitli suçlardan aranan ve haklarında 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan 19 şahsın jandarma ekipleri tarafından yakalanarak adli makamlara teslim edildiği belirtildi. Ayrıca; yol kontrol noktalarında ve jandarma asayiş timlerince yapılan devriye faaliyetlerinde çeşitli suçlardan aranan 1422 şahsın yakalandığı ve haklarında adli işlemlere başlandığı belirtildi.