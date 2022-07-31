Ankara'da cemevlerine saldırılar... Tepkiler çığ gibi

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Ankara'nın Çankaya'da ilçesinde bir, Mamak ilçesinde ise iki cemevine giren bir şahıs burada bulunan vatandaşlara fiziki saldırıda bulunmuştu.

Saldırıların ardından kaçarak kayıplara karışan A.O.K. isimli şahıs Eskişehir'e giderken polislerce yakalanıp gözaltına alındı.

SOYLU: HER YÖNÜYLE SORUŞTURULUYOR

Saldırıyla ilgili ilk açıklamayı yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, cemevlerine saldıran A.O.K.’nın Eskişehir’e giderken yakalandığını belirterek, "Çankaya’da bir, Mamak’ta iki cemevine bugün alçakça bir planla saldıran zanlı, Eskişehir’e giderken Ankara Emniyetimiz tarafından yakalandı. Elbette bu provokasyon, her yönüyle soruşturulmaktadır. Geçmiş olsun" dedi.

BOZDAĞ: BÜTÜN YÖNLERİYLE AYDINLATILACAK

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da yaptığı paylaşımla saldırganı kınarken şu mesajı paylaştı "Ankara'da cemevlerine yapılan saldırıyı ve provokatör saldırganı kınıyorum. Alevi kardeşlerimizin cemevlerine yapılan Saldırı, milletimize ve hepimizin manevi değerlerine saldırıdır. Saldırıyla ilgili adli süreç başlatılmıştır. Saldırı bütün yönleriyle aydınlatılacaktır"

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BİR AÇIKLAMA DA ÇELİK'TEN

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de yaptığı açıklamada, "Canlarımıza geçmiş olsun. Ankara'da 3 ayrı cemevine yapılan saldırıları lanetliyoruz. Bu saldırılar hepimize yapılmıştır. Muharrem ayında bu saldırı ve provokasyonların amacı bellidir. Bunlara asla izin verilmeyecektir. Zanlı, emniyet güçlerimiz tarafından yakalandı. Kirli provokasyon boşa çıkarıldı. Saldırgan hukuk önünde hesabını verecektir. Canlarımızla birliğimiz ve dirliğimiz daim olsun" ifadelerine yer verdi.

ERBAŞ'TAN DA AÇIKLAMA GELDİ

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş da Ankara'daki saldırıları kınadı. Erbaş "Ankara’da cemevlerine yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyorum. Muharrem ayını idrak ettiğimiz bu mübarek günlerde kardeşliğimize kast edenlere fırsat vermeden fitneye, fesada karşı birlik ve beraberliğimizi sürdürmeye devam edeceğiz inşallah" dedi.