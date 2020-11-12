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Müfit ONBAŞI/ÇUBUK, (Ankara), (DHA)
Haber Giriş: 12.11.2020 - 17:46 | Son Güncelleme:

Ankara'da çatı yangını

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Ankara'da çatı yangını
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ANKARA'nın Çubuk ilçesinde, 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 15.30 sıralarında Yıldırım Beyazıt Mahallesi Ankara Bulvarı üzerindeki 5 katlı apartmanın çatı katında çıktı. Çatı katındaki şömineden çıktığı tahmin edilen yangın, kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis binada bulunanları tahliye etti. Dumandan etkilenen 3 kişiye ambulansta müdahale edildi. Mahallede paniğe neden olan yangın, itfaiyenin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Çatının büyük zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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